طريقة عمل خبز الباجيت

خبز الباجيت من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة، التي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.

وفيما يلي خطوات تحضير خبز الباجيت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة":-

المقادير

كوبان ماء دافىء

ملعقتان كبيرتان خميرة فورية

5 أكواب دقيق

نصف كوب زيت

لبن بودرة

سكر

ملح

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طريقة التحضير

- خلط الدقيق والسكر والملح والخميرة الفورية والزيت ولبن بودرة مع الماء الدافىء، وتركه لمدة ساعة حتى يتخمر جيدًا.

- فرد العجين ولفه على هيئة إسطوانة.

- تشريح العجين بالسكينة دون قطعه، تركه يتخمر.

- وضع العجين داخل صينية في الفرن على درجة حرارة 200، حتى ينضج.