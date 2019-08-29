في يومهن.. 5 إماراتيات يحلقن بالطائرات حول العالم

احتفالًا بيوم المرأة الإمارتية، أسهمت خمس فتيات إماراتيات موهوبات، في تسليط الضوء على دور النساء في صناعة الطيران، والنهوض بالمرأة في دولة الإمارات، وذلك بقيادة طائرات إماراتية إلى خمس قارات في نفس اليوم.

ويعملن الإماراتيات الخمس بوظيفة طيار مساعد (برتبة ضابط أول) في "طيران الإمارات"، وهن: حنان محمد، وبخيتة المهيري، ونوف عمر، وعائشة يوسف، ومريم بن إسماعيل.

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وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن "المرأة الإماراتية هي رمز التسامح، وتجسيد القيم الأصيلة التي تميز مجتمعنا، وذلك من خلال عنايتها وتصميمها وقدرتها على رعاية الأجيال المقبلة، لضمان ومتابعة نجاحهم في مجالات عملهم المختلفة".

وأضاف في حديثة لصحيفة "الإمارات اليوم": "لقد أسهمت الجهود الدؤوبة والمخلصة، التي تبذلها المرأة الإماراتية في بناء دولتنا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع النساء الإماراتيات على إرسائهن معايير جديدة، وجعلنا فخورين بهن باستمرار".

وبينما قادت مريم رحلة من دبي إلى الرياض، قادت حنان رحلة إلى ريو دي جانيرو، نوف رحلة إلى لشبونة، عائشة رحلة إلى جوهانسبرج، وبخيتة رحلة إلى سيدني.