طرق علاج مسمار القدم

مسمار القدم.. هو نتوء كبير صلب وسميك، يتكون من الجلد فقط، لكن إذا كان ينزف أو يخرج إفرازات فهذا ليس مسمار قدم، ربما يكون بثرة، فمسمار القدم يكون لديه مركز يتكون من جلد له سمك مختلف قليلًا عن باقي الكتلة.

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الغمر

فقط اغمري المنطقة المصابة بالماء الدافيء لمدة من 10 إلى 20 دقيقة، ثم استخدمي الحجر لتقشير مسمار القدم، تعد هذه أبسط طريقة للتخلص منه بشكل نهائي، حيث أن الجلد سيصبح طريًا بعد غمره، وستتمكن من إزالته وإزالة كل الجلد الميت بسهولة، ويمكنك تكرير هذه العملية حسب الحاجة.

مثل الغمر، الكريم المرطب سيجعل مسمار القدم طريًا، ما يسهل إزالته بالحجر الخفاف، ضعي كمية كبيرة من الكريم ودعي الجلد يتشربه ليرطبه، ثم كرري هذه العملية حتى تزيلي مسمار القدم.

لا تقصي مسمار القدم

كما سبق الذكر في الخطوات السابقة، ستحتاج إلى تقشير مسمار القدم بسطح كاشط للمساعدة على إزالة الجلد الميت، لكن لا تقومي بأخذ شيء حاد وتحاولي قطع مسمار القدم، لأن هذه الخطوة ستؤثر عليك بالسلب وستكون غاية في الألم.