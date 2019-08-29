مسمار القدم.. هو نتوء كبير صلب وسميك، يتكون من الجلد فقط، لكن إذا كان ينزف أو يخرج إفرازات فهذا ليس مسمار قدم، ربما يكون بثرة، فمسمار القدم يكون لديه مركز يتكون من جلد له سمك مختلف قليلًا عن باقي الكتلة.
الغمر
فقط اغمري المنطقة المصابة بالماء الدافيء لمدة من 10 إلى 20 دقيقة، ثم استخدمي الحجر لتقشير مسمار القدم، تعد هذه أبسط طريقة للتخلص منه بشكل نهائي، حيث أن الجلد سيصبح طريًا بعد غمره، وستتمكن من إزالته وإزالة كل الجلد الميت بسهولة، ويمكنك تكرير هذه العملية حسب الحاجة.
مثل الغمر، الكريم المرطب سيجعل مسمار القدم طريًا، ما يسهل إزالته بالحجر الخفاف، ضعي كمية كبيرة من الكريم ودعي الجلد يتشربه ليرطبه، ثم كرري هذه العملية حتى تزيلي مسمار القدم.
لا تقصي مسمار القدم
كما سبق الذكر في الخطوات السابقة، ستحتاج إلى تقشير مسمار القدم بسطح كاشط للمساعدة على إزالة الجلد الميت، لكن لا تقومي بأخذ شيء حاد وتحاولي قطع مسمار القدم، لأن هذه الخطوة ستؤثر عليك بالسلب وستكون غاية في الألم.
كانت هذه تفاصيل خبر طرق علاج مسمار القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.