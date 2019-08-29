اختاري الأنسب لكِ مِن موضة الترتان بخامات مختلفة ثقيلة وناعمة

تعود موضة الترتان كل عام لنجدها حاضرة في عروض الأزياء، والترتان المعروفة بالمربعات أو الكاروهات من الصيحات القديمة من زمن الستينات والخمسينات، لكن الفكرة في مدى سيطرة وجودها بعالم الأزياء وبخريف 2019، كان لها النصيب الأكبر في السيطرة على كثير من القطع العصرية التي تعتمد في أساسها على الترتان، بخامات مختلفة ثقيلة وناعمة.

شكلت طبعة الترتان جانبا كبيرا من عروض الأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2019-2020، فشهدت مدرجات العرض باقة منوعة من الأزياء الشتوية المتمثلة في المعاطف الطويلة، البناطيل، السترات والتنانير، ونستعرض لكِ أحدث الموديلات وتخبرك بطرق تنسيقها من وحي العارضات.

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- كانت التنانير الترتان نجمة أكثر من عرض، أبرزهم عروض فيليب بيلين Philipp Plein ونيكول ميلر Nicole Miller، الأول قدم تنورة ماكسي A Line نسقت مع بلوزة سوداء، أما التنورة الثانية فجاءت بحواف غير متماثلة ونسقت مع سويت شيرت مطبع وبوط أسود يعلو الكاحل.

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- ابتكرت عدد من دور الأزياء المعاطف الترتان بموديلات فخمة، حولتها ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka إلى قطعة مسائية بتنسيقها مع بنطال أسود لماع وتوب أسود، واعتمدت عارضة Gabriela Hearst تصميما رائعا تميز بألوانه المرحة ونسق مع إطلالة سوداء.

- كالعادة سجل الكاب حضور كبير على منصات عروض ماركات عديدة، وقدمته ماركة Adeam بطبعة المربعات الرائجة وزود بجيوب جلد سوداء كبيرة ونسق مع قميص أبيض وتنورة بنية اللون.

- قدّمت أسماء شهيرة مثل آنا سوي Anna Sui وLaquan Smith التايورات الترتان بتصاميم مبتكرة، ونسقتها في بعض الأحيان مع معاطف طويلة بألوان جريئة مثل الأحمر.

- لا يمكن تجاهل الحضور اللافت للبناطيل الترتان، نسقيها على غرار عارضات Hellessy وتوري بورش Tory Burch مع الكنزات الصوف عالية الرقبة.

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