إطلالة مُثيرة للعارضة الأميركية كيم كاردشيان على غلاف "فوغ أرابيا" في حوارٍ شيّق

ظهرت مؤخرًا على غلاف "فوغ أرابيا" في حوار شيق كيم كاردشيان تؤكد أنها كانت مهووسة بالشهرة واستغرقت زمنًا طويلًا للتخلص منه

ظهرت نجمة عروض الواقع التلفزيوني وعارضة الأزياء الأميركية، كيم كاردشيان، مؤخرًا على غلاف "فوغ أرابيا" Vogue Arabia في حوار شيق.

ونشر الموقع إعلانا عن حوار النجمة الأمريكية في صفحته على "إنستغرام"، حيث تتحدث كاردشيان حول إحساسها بالشهرة، واهتمامها بها، قائلة إن الشهرة إدمان، واستغرقت زمنًا طويلًا كي تتخلص منه، واعترفت بأنها كانت مهووسة بالشهرة هوسًا "محرجًا".

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وتقول صفحة الموقع إن الحوار مع كاردشيان هو من أكثر حواراتها شفافية، فهو يفتح نافذة على عالمها "السريالي" الغريب، وقد أجرى الحوار معها زوجها النجم كانييه ويست وأخرجه فنيًا المصمم تيري موغلر.

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