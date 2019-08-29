أهمّ الإطلالات المميَّزة لـ"دُرَّة زروق" النجمة الأكثر أناقة هذا الصيف

لمع اسم دُرَّة زروق في عالم التمثيل من سنوات طويلة، كما أنّ اسمها دخل قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، لا سيّما في الفترة الماضية، حيث جميعنا شعرنا أنها أصبحت تهتم كثيرا بإطلالاتها، ودائمًا ما تكون حريصة على اعتماد إطلالات لافتة في أزياء تختارها من دور أزياء عالمية ومحلية، وهذا الصيف رصدنا لـ"درة" عددا كبيرا من الإطلالات المميزة التي نسقتها في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية على حدّ سواء، فهل كانت درة النجمة الأكثر أناقة هذا الصيف في الوطن العربي؟

شاهدنا درة في إطلالة صيفية مؤخرًا، اختارت فيها فستانًا باللون الأبيض بشكل كامل الذي ناسبها وناسب سمار بشرتها، وكان عبارة عن فستان ميدي ياقته مفتوحة على شكل حرف V وتنورته منسدلة تنتهي بكشكش، وقد نسقت معه صندلًا من دون كعب، وشنطة يد خشبية بتصميم شبابي.

البدلات الرسمية أحد أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وشاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات، واعتمدناها في مختلف المناسبات، ومنهنّ درة زروق التي اختارت البدلة لإطلالة صباحية باللون الزهري الفاتح، ونسقت من تحتها قميصًا كلاسيكيًّا باللون الأبيض، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون الأسود.

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خيارات درة زروق على السجادة الحمراء دائمًا مميزة ولافتة، مثل هذه الإطلالة التي اختارتها لحفل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وكانت عبارة عن فستان سهرة من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta تصميمه جمع بين الأناقة والعصرية، بقصة مكشوفة الأكتاف، وتنورة كلوش مزينة بطبقات من الكشكش باللون الأبيض، وأكملت اللوك بمجوهرات من تيفاني أند كو Tiffany&Co، وصندل أنيق بكعب عالٍ.

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