رجل يختنق حتى الموت أثناء تناوله أخطبوطا حيا.. والسبب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
ذكرت الشرطة في كوريا الجنوبية أن رجلا يبلغ (71 عاما) توفي في مدينة انشيون نتيجة اختناقه إثر تناوله أخطبوطًا حيًا مقطعًا ولكن كان لا يزال يتلوى.
وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت أن الرجل سقط مغشيًا عليه في مطعم للمأكولات البحرية طالبا المساعدة لإصابته بصعوبة في التنفس، وعلى الفور استدعى العاملون بالمطعم الإسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه قبل وصولها، وتعتقد الشرطة أن ماصات الأخطبوط سدت منافذ الهواء لدى الرجل.
وأظهرت لقطة لكاميرات المراقبة أن الرجل اشتكى فجأة من صعوبة في التنفس، وهو يتناول طبقا من الأخطبوط المفروم مع اثنين آخرين، ولطالما يعتبر الأخطبوط الحي من الأطعمة الشهية، ولكن ينصح المستهلكون بالحذر لأنه ربما يشكل خطرا على التنفس.
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