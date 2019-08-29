طرق التخلص من البراغيث

معاناة كبيرة تقابل ربات البيوت عقب ظهور البراغيث في المنزل، فتتسبب في نقل الأمراض نتيجة لصغر حجمها وتنقلها من جسد لآخر، فضًلا عن كونها تعيش على امتصاص دم الحيوانات كالقطط والكلاب والفئران، ولذلك تبحث السيدات عن طرق للتخلص منها دون الحاجة لرش المبيدات الحشرية.

وتقدم "هًن" طريقة التخلص من البراغيث، وفقًا لموقع "wikihow" المتخصص في تقديم النصائح للسيدات كالتالي:

- لابد من كنس المنزل مرتين يوميًا لمدة أسبوعين، وتحديدًا المناطق التي يوجد بها براغيث بما في ذلك المناطق التي تدخلها الحيوانات الأليفة باستمرار.

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- املأ طبق غير عميق بالماء وأضف قطرتين من أي منظف وضع الطبق قريب من الأرض حتى تسقط البراغيث فيه بالصدفة، وضعه كذلك بجانب مصدر لضوء مُعلق بشكل منخفض، ويُفضل أن يكون ضوء ليلي، حيث تنجذب البراغيث للضوء وتقترب منه وقد يسقط الكثير منهم في الخليط ويموت.

- يمكنك استخدم محلول الليمون في المناطق المتضررة، من خلال قطع ليمونة على شكل شرائح وضعها في إناء مليء بالماء ثم اجعل الماء يغلي واتركيها لليلة كاملة لأقصى حد، ويمكنك سكب المحلول في زجاجة ورشه على الأماكن المصابة بالبراغيث.

- للملح فوائد عدة للقضاء على البراغيث، فيمكنك رش ملح على السجادة والذي يتسبب في جعل البراغيث تنفق على الفور، ولا بد من تكرار الأمر يوميًا لمدة 10 أيام وكل يوم يكنس المنزل بالكامل للتخلص من الحشرة الميتة.