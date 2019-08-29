طرق طبيعية لتطويل الأظافر

كثير من الأموال تنفق على العناية بالبشرة والشعر والأظافر، ولكن عوضا عن ذلك يمكن استخدام مواد طبيعية من البشرة، والتي تعتبر المواد الخام لتلك المستحضرات، ومن بينها بحسب موقع "إن ستايل"، المتخصص في الصحة والجمال، ما يلي:

عصير ليمون

يمكن أن يساعد عصير الليمون في تفتيح أظافرك وإزالة البقع، كما أن فيتامين C يعزز نموًا أقوى باستخدام القطن، اسحبي عصير الليمون فوق كل ظفر واتركه حتى يجف.

يمكنك أيضا استخدام شريحة من الليمون مباشرة على الظفر، قومي بذلك مرتين في الأسبوع، بعد ذلك ضعي مرطب غني.

يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وضعيه في الميكروويف في كوب لمدة 15 ثانية حتى يصبح دافئًا لصنع قناع أظافر، ويمكن تدليكه في أظافرك ويترك لمدة 30 دقيقة.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند مرطب للغاية ويمكن أن يساعد في تقوية أظافرك وتنعيم البشرة، به خصائص مضادة للفطريات والتي تعتبرعظيمة إذا كنت عرضة للعدوى بالأظافر.

لعلاج مغذي، ضعي زيت جوز الهند الدافئ لمدة 20 ثانية في الميكروويف ودلكي به البشرة قبل النوم، ارتدي زوجًا من القفازات القطنية الرفيعة خلال الليل.

خل التفاح

يحتوي Apple Cider Vinegar أيضًا على علاج مضاد للفطريات، لذلك يجب تجريبه إذا كنت تعاني من التهابات الأظافر الفطرية، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب فقدان أظافرك المصابة.

خل التفاح حامض يعمل عن طريق تحييد البيئة القلوية التي تشجع على نمو الفطريات، وينصح بوضع الخل مرتين يوميًا.

Advertisements

زيت الثوم

الثوم غني بالسيلينيوم، ما يساعد على تعزيز نمو الظفر.

يمكنك إما فرك أظافرك بشرائح من الثوم، أو إذا كان ذلك شديد النفاذية بالنسبة لك، فيمكنك صنع زيت الثوم الخاص بك لاستخدامه كماسك للأظافر.

للقيام بذلك، يُقلى الثوم المفروم في مقلاة مع بعض زيت الزيتون في مقلاة لمدة 10 دقائق، مع الحرص على ألا يغلي الزيت أو يدخن.

دع الزيت يبرد، وصفي الزيت في وعاء زجاجي، مع التخلص من قطع الثوم، ويمكنك تدليك هذا الزيت في أظافرك والبشرة كل ليلة .

تذكري أن التدليك يحفز تدفق الدم مما يساعد على توصيل العناصر الغذائية من مجرى الدم إلى أظافرك.

العسل

يساعد العسل على محاربة نمو البكتيريا والفطريات، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على تغذية أظافرك ومنح النضارة.

اجمعي بين الخصائص المرطبة للعسل وخصائص عصير الليمون لتكوين قناع للعسل والليمون عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون، وتدليك أظافرك قبل مغادرتك لمدة 15-20 دقيقة.