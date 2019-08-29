أنواع من الشاي تعالج ارتفاع ضغط الدم.. أهمها "الأسود"

ارتفاع ضغط الدم أمر مزعج، ويجب على الذين يعانون منه تناول الأدوية التي وصفها لهم الطبيب بانتظام، ولكن بالإضافة لهذه الأدوية يمكنهم تناول بعض الأنواع المفيدة من الشاي كعلاج مكمل، نظرا لأن هناك بعض الدراسات العلمية الحديثة التي أكدت أن بعض أنواع الشاي يمكنها معالجة مشكلة ارتفاع ضغط الدم، نقلًا عن موقع "NDTV".

شاي الكركديه يخفض ضغط الدم، إذا تم تناوله يوميًا لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، واتضح أن الانخفاض يشمل بالذات ضغط الدم الانقباضي، كما أن لهذا الشاي خصائص مضادة للسرطان.

شاي الأولونج

تجتمع في شاي الأولونج الصيني، خصائص الشاي الأخضر والشاي الأسود معا، كما أن له مميزات عديدة تفيد في تعزيز صحة القلب، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة.

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للشاي الأخضر خصائص كثيرة مفيدة، فعادةً ما يتم تناوله للتخلص من الوزن الزائد، ولكن الباحثين اكتشفوا أن تناول الشاي الأخضر بصورة منتظمة لفترة لا تقل عن 12 أسبوع، يخفض مستوى ضغط الدم بمقدار 2 - 3 ملم عمود زئبق، علاوة على هذا يعتبر الشاي الأخضر مضاد فعال للالتهابات.

اتضح للباحثين أن تناول ما لا يقل عن كوبين من الشاي الأسود يوميا، يؤدي إلى انخفاض مؤشري ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، بالإضافه إلى انخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

كما أن الشاي الأسود يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تفيد في تحسين الحالة الصحية للجهاز الهضمي وتخفض مستوى الكولسترول في الدم، كما تحمي من خطر الإصابة بمرض السرطان.