على طريقة درة.. ارتدي ملابس بحرية على الموضة

اختارت الفنانة درة أن ترتدي ملابس البحرية، والتي تميزها ألوان البحر وهي الأزرق بدرجاته، وكذلك الأزرار الذهبية الكبيرة، وذلك خلال ترويجها لكونها واحدة من فريق لجنة التحكيم في مهرجان الجونة للأفلام القصيرة في دورته الثالثة.

ونشرت درة صورها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت عبارة عن بنطلون وبليزر "كات"، مفتوح "أوفشولدرز"، من اللون "بابي بلو"، وتسريحة شعر بسيطة منسدلة، ومكياج هادئ.

البدلات البحرية، التي استوحت منها درة ملابسها تعتبر كلاسيكية خالصة، ويمكنك ارتدائها في المناسبات الرسمية، أو في أوقات العمل الصباحية، تلائم كذلك الاجتماعات، ويليق اللون الأزرق مع ألوان أخرى كثيرة، وبحسب موقع "هاربر" المتخصص في الموضة يمكنك أن تستوحي ملابسك الكلاسيكية من درة كالتالي:

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الجامب سوت كذلك يعد خيارا عصريا بروح كلاسيكية، خاصة إذا تميز بستايل "نافي"، بحسب موقع "جلامور".

الجيبات كذلك تعد خيارا أفضل لمن لا تفضل ارتداء البنطلونات كزي كلاسيكي.

وأخيرا الفستان النافي أنيق، وبسيط، وكذلك يشعرك بالكلاسيكية والفخامة.

ورغم كون هذا الستايل قديم، إلا أنه يمكن إضافة بعض اللمسات الحديثة عليه، مثل الإكسسوارات الذهبية، كي يبدو بشكل عصري ومميز.