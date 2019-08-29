صور.. أميرة عصام أول فتاة تعمل في مجال الخراطة: أي قطعة غيار أقدر أصنعها

كان لها دور هام حجزته لنفسها في الإسكندرية، واستطاعت أن تكسر القيود لتعمل في مهنة الخراطة التي كانت حكرا على الرجال فقط، وهذا ما حدث مع أميرة عصام، صاحبة الـ 26 عاما، تمكنت من تحقيق حلمها بعد تخرجها من الجامعة العمالية.

لم تشعر "أميرة"، أنها يمكن أن تعمل في مهنة أخرى سوى الخراطة لذلك حصلت على العديد من الدورات التدريبية في المجالات الصناعية داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومن هنا كانت بدايتها كما ذكرت أثناء حديثها لـ "هُن".

كانت من الأمور، التي شجعتها على خوض هذا المجال وإعداد ورش للخياطة خوف الفتيات من الماكينة، "البنات كانوا بيخافوا يتعاملوا مع الماكينة لمخاطرها وده شجعني ادرب البنات واكسر خوفهم".

وتستخدم المخرطة كما ذكرت في شغل وتصنيع المعادن عن طريق دوران المشغولات المراد تشكيلها وإعطائها الشكل المرغوب: "أي قطعة غيار أقدر أصنعها".

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استطاعت خلال مشوارها تطوير أدائها باستمرار، حيث لم تقتصر على الخراطة التقليدية فقط، بل دخلت في التحكم العددي بالكمبيوتر للآلات، "مجال الصناعة واسع جدا ومجالاته كتيرة".

ومن المسابقات التي حرصت على المشاركة فيها مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات 2018، وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

تمنت الفتاة العشرينية أن تكون مؤهلة على أعلى مستوى، لكي تكون نموذجا تحتذي به الفتيات، لكي تشعر بالاستفادة من عملها الذى حلمت به لأقصى درجة.