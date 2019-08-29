تعليم القطط الانصياع للأوامر باستخدام "الطقاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أغلب القطط عنيدة وعادة لا ترغب في الانصياع للأوامر. وهذا يجعل أصحابها في حالة يأس عندما يخدش القط الأريكة أو ورق الحائط لأنهم غير قادرين على إثناء قططهم عن هذا النوع من السلوك. غير أنه في ظل التمارين المستمرة والمنتظمة، من الممكن حقا تدريب القطط. وما يطلق عليه "تدريب الطقاقة" مناسبة على وجه الخصوص لهذا الغرض.

وتقول سارة روس، خبيرة الحيوانات الأليفة لدى مجموعة "فير بفوتن" (أربعة مخالب) للرفق بالحيوان إنه من السهل للغاية تنفيذ هذا. وتضيف: "إنه يلائم كل قط.. ويمكن أن تصبح القطط الخجولة مفعمة بالثقة وتبدأ القطط الكسولة التمرن وتحصل القطط النشطة على عمل ذهني وأنشطة".

ولبدء التمرين أنت بحاجة فقط إلى طقاقة (كليكر) ومكافأة. وتقول روس: "ولكن يمكن ببساطة استخدام أيضا قلم حبر جاف (بسوستة)". والمهم هو أن يصدر هذا الشيء دائما نفس الصوت.

وأفضل وقت لبدء التمرين هو عندما يكون القط مسترخيا. قم أولا بإرساء رابط بين الطقاقة والمكافأة.

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وتوضح روس: "لفعل هذا ببساطة قم بالضغط على الطقاقة وقدم المكافأة مباشرة للقط". وكرر هذا حتى يبدأ القط في القفز للحصول على المكافأة بعد الطقة. ويجب ألا تكون جلسات التدريب طويلة للغاية، فتكفي دقائق معدودات في كل مرة.

وتقول الخبيرة: "يفضل البدء بأشياء بسيطة". ومثال على ذلك أمر "القفز" عندما يكون القط جالسا أمام الأريكة. وإذا أردته أن يقفز على الأريكة، قم بالتربيت على المقعد المجاور لك لجذب القط. وحالما يقفز على الأريكة قم بالطقطقة وكافئه. ويعلم القط أن هذا هو السلوك الذي يفترض أن يظهره. وتضيف روس: "احتمال فعله هذا مجددا أكبر من ذي قبل".

ومن المهم تجنب العقاب خلال جلسات التمرين.

وتقول أستريد بير من الرابطة الاتحادية للأطباء البيطريين الممارسين: "لن يجدي عقاب القط أي نفع". يدمر العقاب علاقة الثقة بين الحيوان وصاحبه. وبدلا من ذلك يجب على المدرب تجاهل السلوك غير المرغوب وتعزيز ذلك المرغوب.

فعلى سبيل المثال إذا ما كان القط يخدش الأريكة أو ورق الحائط، يجب مكافأته عندما يكون بالقرب من عمود الخدش ويحاول الخدش هناك بدلا من خدش الأريكة.