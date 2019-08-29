صور.. في منزلك.. زاويا جديدة ومختلفة لتناول وجبة الفطور

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تناول وجبة الفطور مع الأسرة في بداية اليوم من الأمور التي تعطي دفعة قوية لاستكمال يوم جيد، لذلك يجب الحرص على تخصيص مكان في منزلك لتناول الإفطار فيه.
وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار التي يمكن استخدامها في المنزل لتوفير زاوية مخصصة لتناول الفطور.
يمكن تصميم زاوية في المنزل مزودة بمجموعة من الأدراج والخزائن، مع توفير مقعد للجلوس خلف طاولة صغيرة.
ومن الطرق التي يمكن استخدامها في المنزل، هي تخصيص زاوية للإفطار عن طريق طلاء الجدران بالأبيض والأسود.
يمكن تخصيص زاوية للفطور عن طريق تركيب مجموعة من الألواح البلاستيكية الأنيقة على الجدران.
ويمكن تثبيت مقعد على الجدار وتزويده ببعض الأرائك، وجعلها من الزوايا المخصصة لتناول وجبة الفطور.
يمكن أيضًا وضع طاولة دائرية على سجادة دائرية مع تثبيت مصباح دائري الشكل من السقف.
من الأفكار أيضًا التي يمكن استخدامها هي تغطية النوافذ بستائر مميزة مصنوعة من أعواد القصب وذلك لإضافة جو مختلف على المنزل.
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