"حلفت على جوزي إني متحرمة عليه".. الإفتاء توضح كفارة اليمين

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال البث المباشر للدار، الذي عُرض، أمس الأربعاء، والذى جاء نصه، "كان في خلافات مع جوزي وحلفت إنه متحرم عليا، ودلوقتي الأهل اتدخلوا وهنتصالح إيه حكم الكفارة؟".
وأوضح الشيخ أحمد وسام، إن الحلفان بالله عز وجل، يتطلب كفارة وهي إطعام 10 مساكين، للمستطيع ماليًا، أو صيام ثلاث أيام لغير مقتدر.
وتابع: "بينما القرار بكونها مُحرمة عليه، يستلزم الاستغفار كثيرا".
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