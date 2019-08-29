سحر الجعارة تؤيد البوركيني: حل مثالي لكل محجبة

رفضت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة إطلاق اسم "المايوة الشرعي" أو " زي البحر الإسلامي" على البوركيني.

وقالت الجعارة، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن المحجبات كنا ينزلن الشاطئ بملابسهن، مشيرة إلى أن نزول المحجبات بملابسهن البحر مسألة مفزعة.

وتابعت: "البوركيني يعتبر حل مثالي لكل بنت أو ست محجبة" لافتة أن البوركيني أثار ضجة في فرنسا منذ سنوات حتى أجاز مجلس الدولة الفرنسي نزول الشواطئ به بعدما اعتبرت المنظمات النسوية الفرنسية منع ارتداء البوركيني على الشواطئ اضطهاد للمرأة.

ورفضت الجعارة إقصاء المحجبات وعمل شواطئ خاصة لهن: "فكرة الشواطئ النسوية أبشع بكثير من قبول البوركيني".

وأشارت الجعارة إلى أن التنمر الآن أصبح من مرتديات البوركيني ضد السيدات مرتديات "البيكيني" على الشواطئ وحمامات السباحة في مصر.