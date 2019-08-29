ماكرون ليس فريدا من نوعه.. الرجال ينجذبون للنساء الأكبر سنا 

لا زالت الواقعة التي افتعلها الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، لم تمر على أعين الصحافة والإعلام العالمية، فلم يتوقف الأمر على رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عليه بعدما انتقد زوجته "برجسيت" واصفا إياها بالمرأة العجوز.

فلم يمر الأمر مرور الكرام، على الصحفية والإذاعية البريطانية «بل موني»، التي عبرت عن غضبها من تصرف الرئيس البرازيلي، بعدة نقاط، فى مقال بصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، واصفة الأخير بإنه يواصل ابتكار الأسباب التى تدفع العالم إلى كراهيته، مؤكدة أن رد فعل الرئيس الفرنسى كان على صواب، حينما أشار إلى أن النساء البرازيليات سيخجلن من زعيمهن لمواقفه وتعليقاته على السخرية من «بريجيت».

وتقول «مونى» إن ما حدث هو نوع من التحيّز الجنسى والعنصرية والوقاحة والجهل، مؤكدة أنها تأمل أن تخبر نساء البرازيل، أن «الرجال الحقيقيين يفضلون النساء الأكبر عمرا منهم».

وتضيف: «أنا شخصيا أتجنّب الأحكام المتعلقة بالعمر، دع الناس يحبون كل من يحلو لهم، وأنا أحيى بريجيت ماكرون، الأنيقة الواثقة، التى استحوذت على قلب وعقل تلميذ ساطع وسيم قبل سنوات، وهى الآن إلى جانبه بصفتها سيدة فرنسا الأولى».

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وأوضحت «مونى» إن «السيدة الفرنسة تمثل المحبّة والعشق، كما أنها تعد أفضل أشكال الأنوثة الفرنسية المتطورة»، متمنية أن تتوقف شركات الأزياء عن انتقاد طول تنانيرها.

قائلة: «دعوا النساء الأكبر سنا يرتدين التنانير القصيرة كما يحلو لهن، وكذلك البيكينى، باختصار، يمكننا أن نفعل ما نحبه دون انتقاد من أحد».

وخلال المقال، استعرضت «موني» العديد من التجارب لمشابهة لهذا الحدث، على رأسها تجربتها المشابهة حيث تزوجت فى المرة الثانية من روبن أليسون سميث، الذى يصغرها بـ17 عاماً، الذي كان قبل أسبوعين من زواج إيمانويل ماكرون وبريجيت.. وكذلك ناتالى ماسينيت (54 عاماً) وزوجها المصور إريك تورستنسون (38 عاما)، والممثلة جوانا لومى (73 عاما) التى تزوجت من الملحن ستيفن بارلو الذى يصغرها بـ8 سنوات، وروزمارى كونلى، مدربة اللياقة (72 عاما) التى تزوجت من مايك ريمبتون، الذى يصغرها بـ13 عاما، والفنانة والمخرجة سام تايلور (52 عاماً) وزوجها الممثل الشاب آرون جونسون (29 عاما).

وكان بولسونارو، أدلى بتعليق ساخر على صورة تقارن بين زوجتي الرئيسين على "فيس بوك"، وعلق عليها: "هل تفهم الآن لما يهاجمني ماكرون، لا تهينه"، واصفا برجسيت بأنها سيدة عجوز، زاعمًا أن ذلك سبب هجوم ماكرون عليه.