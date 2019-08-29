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علاج مرض الرعاش

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يعتبر مرض الرعاش أو ما يسمى "باركنسون" اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، مما يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي، فهو من الاضطرابات التي تتقدم وتزداد فيها حالة المريض سوءا بمرور الوقت، والذكور أكثر عرضة من الإناث للإصابة به بنسبة 50%.

وإليكم علاج مرض الرعاش بحسب ما نشره موقع "مايو كلينيك".

العلاج بالدواء

يلجأ بعض الأطباء لوصف بعض الأدوية التي بشأنها يمكنها علاج هذا المرض، إلا أن نتيجتها قد تختلف من حالة لأخرى.

الجراحات

تحتاج بعض الحالات إلى زراعة جهاز التنبيه الكهربائي، لتحفيز خلايا الدماغ، ويساعد نجاح هذع العمليات، على تقليل الهزات وبطء الحركة ومشكلات المشي. 

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العلاج الطبيعي

عليك بالاهتمام بالعلاج الطبيعي، التي تساعد على تحسين القدرة على التحرك وزيادة قوة العضلات، كما أنها تحسن من عملية السير والتوازن. 

نصائح للعلاج

تناول  الحبوب الكاملة، والأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم. 

تناول الخضراوات والفاكهة بكثرة، لكونهم مضادات للأكسدة والمعادن والفيتامينات.

ممارسة .

تناول المشروبات الغنية بالكافيين. 

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