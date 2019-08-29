وصفة المكرونة بالمشروم على طريقة أحمد صلاح حسني

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قدّم الفنان أحمد صلاح حسني، خلال حلقته مع إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، طريقة عمل المكرونة بالمشروم، وذكرت يونس أنها من أشهى وألذ الأكلات التي تذوقتها، يقدم لكِ موقع "هن" المكونات وطريقة التحضير.
مشروم
زبدة
مكرونة مسلوقة
معلقتين كبيرتين مياه سلق المكرونة
ثوم مفروم
جبنة بارميزان مبشورة
ملح حسب الرغبة
طريقة تحضير المكرونة بالمشروم
اسلقي المكرونة، واحتفظي بمعلقتين من مياه السلق، ثم صفيها وبعد تصفيتها مباشرةً ضعي عليها قطعة من الزبدة.
ضعي قطعة من الزبدة في مقلاه وضعي المشروم، وشوّحيه.
وفي نفس الإناء الذي سلقتي فيه المكرونة، ضعي قطعة من الزبدة، ثم ضيفي إليها الثوم المفروم، وقلبيهم معًا.
ثم ضيفي المكرونة، والمشروم، وقطعة زبدة، وقلبيهم جيدًا.
قدميها ساخنة بعد أن تضيفي إليها الجبنة البرميزان المبشورة.
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