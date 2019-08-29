طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز

يفضل كثيرون تناول سلطة البطاطس بالمايونيز من ضمن المقبلات مع الطعام، لذلك نقدم لكٍ اليوم طريقة عمل سلطة البطاطس على طريقة الشيف رانيا الجزار، مقدمة برنامج "نص مشكل"، على "سي بي سي سفرة". المكونات 2 ثمرة بطاطس مكعبات متوسطة مسلوقة. نصف كوب مايونيز. 3 أفصاص ثوم مفروم. ملح. Advertisements للتزيين بقدونس مفروم. طريقة التحضير اخلطى مكعبات البطاطس المسلوقة مع المايونيز والثوم المفروم أضيفى الملح وقلبي. زينى الطبق بالبقدونس المفروم.

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