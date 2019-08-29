والدة هانيا مورو باكية: "وحشتني.. فخورة بيها كسباحة وكإنسانة"

أعربت ناهد عبدالناصر، والدة السباحة المصرية هانيا مورو، عن حصد ابنتها أربع ميداليات ذهبية في بطولة دورة الألعاب الأفريقية، التي أقيمت بالمغرب، وذلك خلال حوارها في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، موضحة أنها تفتخر بها دائما.

ودخلت "عبدالناصر"، في نوبة من البكاء على الهواء، " اوز أقولها إنها وحشاني أوي، وفخورة بيها، مش فخورة بيها دلوقتي بس لأ، أنا فخورة بيها كسباحة مصرية متميزة، وكإنسانة، وفخري بها كإنسانة أكتر، لأنها اتعلمت معنى المنافسة، وهو ده اللي وصلها للنجاح".

وتابعت، "ابنتي ثقلت مواهبها بعد سفرها للولايات المتحدة الأمريكية، وحشتني على مدى الأربع سنوات اللي فاتت لسة مشوفتهاش لأنها في أمريكا، وضحت هي كثيرًا، بس الحمد لله"، كما أعربت عن شكرها للإعلام للاهتمام بالألعاب الفردية.

وحققت السباحة المصرية الشابة هانيا مورو 4 ميداليات ذهبية، للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة الآن بالمغرب، بعد الفوز بسباقات 1500 متر حرة، و200 متر حرة، و400 متر حرة، و800 متر حرة.