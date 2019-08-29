طريقة عمل البان كيك

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البان كيك من الحلويات المفضلة لدى الأطفال والكبار، يحبها الجميع لأنها شهية ولذيذة وخفيفة على المعدة، وتعرض "هن" طريقة تحضيرها بسهولة وسرعة في المنزل.
كوب دقيق.
3/4 كوب لبن.
بيضة.
فانيليا.
ملعقتين صغيرتين سكر.
ملعقة بيكنج باودر.
50 جرام زبدة.
للتزيين
صوص شيكولاتة.
فراولة.
اخلطي الدقيق مع اللبن والبيكنج باودر والسكر والفانيليا.
ضيفي البيض والخل وقلبيهم جيدًا وسيّحي الزبدة ثم ضيفيها.
ضعي مغرفة من الخليط في طاسة، واتركيها حتى تحمر من جهة ثم اقلبيها على الجهة الأخرى.
اصنعي الطبقات حسب الرغبة، ثم زينيها بصوص الشيكولاتة والفراولة، وقدميها.
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