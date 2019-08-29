إعتام الجسم الزجاجي.. سبب رؤية "ذباب طائر"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يرى بعض الأشخاص "ذبابا طائرا" في مجال الرؤية. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت مجلة "جود هيلث" أن رؤية ذباب طائر قد ترجع إلى أسباب عدة، مثل إعتام الجسم الزجاجي، والذي يحدث بصفة خاصة لدى كبار السن وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من قِصر النظر.

ومن عوامل الخطورة الأخرى لإعتام الجسم الزجاجي ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وتعرض العين لكدمة.

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وبسبب إعتام الجسم الزجاجي تنشأ ظلال على الشبكية يدركها المصابون كنقاط سوداء تبدو كذباب طائر يتبع كل حركة للعين.

وعلى الرغم من أن إعتام الجسم الزجاجي يعد أمرا مزعجا، إلا أنه عادة لا يؤثر بالسلب على حدة الإبصار، ولا يحتاج غالبا إلى علاج.

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب؛ نظرا لأن رؤية ذباب طائر قد تنذر أيضا بمشكلة خطيرة مثل تمزق أو انحلال شبكية العين.