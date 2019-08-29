طرق العناية بشعرك الأبيض بشكل سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد الشعر الأبيض كابوسا مزعجا للمرأة؛ حيث إنه يسلبها شبابها ويُفسد جمالها. ومن خلال العناية السليمة بالشعر يمكن للمرأة إصلاح ما أفسده الدهر.

قال البروفيسور أنطون لوتس إن الشعر الأبيض يندرج ضمن علامات تقدم العمر؛ حيث تتقلص الجزئيات الصبغية في خلايا الشعر بدءا من المرحلة العمرية الواقعة بين 30 و40 عاما.

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن الشعر الأبيض قد يظهر قبل ذلك بكثير في عمر 17 عاما مثلا، وذلك لعوامل وراثية أو بسبب أمراض نادرة أو التهابات معينة أو تعاطي أدوية معينة.

إجهاد تأكسدي

ويمكن أن يظهر الشعر الأبيض على نحو مفاجئ ويطغى على الرأس في غضون أسابيع قليلة، وذلك في حالة الإجهاد الشديد فيما يعرف "بالإجهاد التأكسدي" "Oxidative Stress"، الذي يتسبب في فرط إنتاج ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، وهي جزيئات أكسجين ضارة تهاجم خلايا البشرة والشعر وتُعجّل بظهور التجاعيد والشعر الأبيض.

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ومن جانبها، أشارت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إلى أن الشعر الأبيض يحتاج إلى عناية خاصة؛ نظرا لأنه غالبا ما يكون جافا ومتقصفا ويفتقر إلى اللمعان ومائلا للأصفر.

لذا تنصح هوبر باستخدام شامبو مضاد للون الأصفر، والذي يعمل على إزالة اللون الأصفر من ناحية ويعتني بالشعر ويرطبه ليُعيد إليه لمعانه المفقود من ناحية أخرى.

صبغة مؤقتة أم دائمة؟

وبدوره أشار مصفف الشعر الألماني ينس داجنه إلى أنه يمكن للمرأة إخفاء الشعر الأبيض من خلال الصبغة المؤقتة، التي تدوم حتى 15 مرة غسيل, وتحافظ هذه النوعية من الصبغات على الشعر؛ لأنها تخلو من الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين. وكحل جذري يمكن اللجوء إلى الصبغة الدائمة.

وأضاف داجنه أنه يمكن للمرأة، التي تعتز بشعرها الأبيض، اللجوء إلى بلسم ملون، والذي يعتني بالشعر ويمنح الشعر الأبيض بريقا ساحرا يأسر الألباب، خاصة وأن صبغ الشعر باللون الرمادي يمثل حاليا أحدث صيحات التجميل الرائجة بقوة لدى الفتيات الشابات.