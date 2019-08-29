طريقة عمل حلوى الجاليبي الهندية

حلوى الجاليبي تعد واحدة من المُحليات الشهية بالمطبخ الهندي، ويمكنك تحضيرها بخطوات بسيطة بدلًا من حلوى الشارع غير معروفة المصدر، وإليكي الطريقة بخطوات بسيطة وآمنة.

المقادير:

كوب دقيق

كوب نشا

ملعقة خميرة

1/2 معلقة باكينج بودر

ماء دافئ

خطوات التحضير:

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في وعاء عميق، غير معدني، قومي بخلط جميع المكونات السابقة معًا، عدا الماء، واتركيها تختمر.

صبي الماء بشكل تدريجي، حتى تصبح العجين سائل، ذو قوام متماسك.

ضعي العجين في قمع الحلويات.

على نار متوسطة، ضعي الزيت، وشكلي العجين من القمع للزيت مُباشرة.

ارفعي الأشكال المقلية، عقب تحول لونها للون الذهبي، وصبي فوقها عسل نحل أو شربات.