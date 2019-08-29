قدم الشيف الشربيني طريقة عمل الريزوتو بالدجاج والمشروم، خلال برنامجه "الشيف" المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل الريزوتو بالدجاج والمشروم

أرز.

صدور دجاج.

جبنة بارميزان.

كريمة لباني.

بصل.

ثوم.

مشروم.

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مرقة.

زعتر.

طريقة عمل ريزوتو بالدجاج والمشروم

في طاسة على النار توضع الزبدة مع الأرز وتشوح جيدًا يضاف إليهم مشروم مفروم، ونستمر في التقليب.

يضاف إليها ماء وزعتر ونستمر في التقليب ثم يضاف بودرة الزعفران وتترك لتغلى مع استمرار التقليب.

بمجرد أن يبدأ الأرز في النضج يضاف إليه الكريمة اللباني وشرائح مشروم ومكعبات الدجاج المسلوقة.

يقدم الأرز مع الكريمة اللباني.