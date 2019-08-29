السمك من الأكلات المميزة، التي يمكن طهيها مع الصوص عوضا عن التتبيلة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل السمك بصوص الليمون والزبدة. المقادير 4 قطع فيليه قشر بياض 1/4 كوب عصير ليمون طازج ملعقة بودرة بصل 2 مكعب زبد 1/2 كوب شبت ملح وفلفل أسود Advertisements شرائح ليمون عيدان شبت طازج طريقة التحضير يشوح السمك في قليل من الزيت. يوضع عصير الليمون مع الزبد على النار. تضاف بودرة البصل، والملح والفلفل الأسود. يوضع السمك في الصوص على النار حتى ينضج تماما. يقدم السمك على طبق من السوتيه ويزين بالشبت.

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