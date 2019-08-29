سرطان المبايض أحد انواع الأورام المنتشرة التي تصيب النساء، ويعتبر من الأنواع الخطرة التي تهدد صحة النساء، حيث أن أعراضه لا يمكن اكتشافها بسهولة.

فأعراض سرطان المبايض في مراحله المبكرة لا تظهر عادة، كما أن أعراضه في المراحل المتقدمة تعتبر غير قليلة، ويخلط بينها بين حالات الأورام الحميدة التي تظهر لدى النساء، ومن هنا تكمن خطورته.

وعرض موقع "مايو كلينك" بعض أعراض سرطان المبايض التي إذا تكررت ظهورها، فلا بد من الخضوع للاستشارات الطبية للتأكد إذ كان الورم حميد أم خبيث:

أعراض سرطان المبايض

انتفاخ البطن أو تورمها.

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الشعور بالامتلاء سريعًا عند تناول الطعام.

فقدان الوزن.

عدم الشعور بالراحة في منطقة الحوض.

تغييرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك.

الحاجة دائمًا إلى التبول.