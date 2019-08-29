لا تفعل هذه الأشياء عند إصدار بطاقة أعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ما زالت بطاقات الأعمال المطبوعة تحظى بشعبية رغم الغزو الرقمي. وتقول خبيرة المظهر إيمه فوجلسانج "لم يتغير شيء جوهري".

ونصيحتها الجوهرية من أجل بطاقة أعمال جيدة هي الكلاسيكية قدر المستطاع وتجنب أي شيء شديد الوضوح.

وتقول: "على سبيل المثال الشكل، إذا ما كان لديك بطاقة دائرية أو مربعة، فيمكن أن تبدو لطيفة وتجذب الانتباه ولكن سيجد الأشخاص صعوبة في المكان الذي سيحتفظون فيه بها".

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وسوف يستخدم أغلب الأشخاص في مجال الأعمال محافظهم لجمع بطاقات الأعمال. ولكن هذا لن ينطبق سوى على البطاقات في الشكل المعتاد.

وتضيف أن روابط الإنترنت غير ضرورية أيضا. وتوضح: "يحتاج رمز الاستجابة السريع لتطبيق على الهاتف الذكي وهذا مجهد وغير معتاد".

وينطبق الأمر نفسه على روابط "يور آر إل" (محدد موقع الموارد الموحد) المربوطة بملفات بشأن مواقع التشبيك المهنية مثل "شينج" (Xing) أو "لينكد إن" (LinkedIn). وتقول فوجلسانج: "يكفي بالنسبة لي اسم الشخص، ولا يضر العثور عليهم على الإنترنت".