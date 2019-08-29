الجاكت الجينز يزهو بالأخضر في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يزهو الجاكت الجينز في خريف/شتاء 2019/2020 بدرجات الأخضر بدلا من درجات الأزرق التقليدية ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومبهجة تخطف الأنظار من ناحية وتكسر كآبة الأجواء من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن الجاكت الجينز بدرجات الأخضر والكاكي يأتي في إطار إطلالة العمال “Utility Look” ذات الطابع العملي والرائجة بقوة مؤخرا، مشيرة إلى أن الجاكت يأتي هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس “Oversized” ويزدان بالأهداب ليعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الجينز المزدان بدرجات الأخضر يتناغم بصفة خاصة مع سروال جينز بنفس اللون أو سروال باجي يكتسي باللون البيج.