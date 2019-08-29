الامارات | «أسبوع العائلة أبوظبي».. فعاليات ترفيهية وتعليمية متنوّعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع العائلة أبوظبي».. فعاليات ترفيهية وتعليمية متنوّعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «أسبوع العائلة» على مدى 10 أيام، خلال الفترة من 19 إلى 28 سبتمبر، لتوفير برنامج حافل ومتنوّع من الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال والعائلات، في مقدمتها العرض الموسيقي الشهير «بيبي شارك»، الذي تقدمه شركة «بنك فونغ» الكورية، إلى جانب حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي»، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد السعيد: «يوفر (أسبوع العائلة أبوظبي) باقة من التجارب الترفيهية والتعليمية المتميزة والفريدة، ليسهم بذلك في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستمتاع بأفضل الفعاليات العائلية وفنون الترفيه، التي تلبي تطلعات الزوار والمجتمع المحلي على حد سواء».

وأوضح: «تعتبر (نيكلوديون) إحدى أبرز علامات الأطفال في العالم، حيث يشكل تنظيم فعالياتها في العاصمة الإماراتية إضافة نوعية مهمة تُثري خريطة منتجاتنا الترفيهية، لاسيما عبر مشاركة فنان عالمي مثل جيسون ديرولو. وتتكامل هذه الفعاليات وغيرها من الأنشطة والعروض الترويجية والملتقيات والمعارض العلمية والحفلات الموسيقية، ضمن تجربة استثنائية لا تُنسى تستقطب مزيداً من الزوار إلى الإمارة».

وإلى جانب استضافة حفل الجوائز العالمي، يتضمن الأسبوع أيضاً عرضاً رائعاً تقدمه شركة البرامج والتطبيقات التعليمية الكورية الجنوبية «بينك فونغ»، المعروفة بأغنيتها الناجحة عالمياً «بيبي شارك»، من 26 إلى 28 سبتمبر في منارة السعديات.

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يشهد «أسبوع العائلة أبوظبي» عودة «الملتقى العلمي العالمي» في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يشهد مشاركة أكثر من 500 شاب من الإمارات و2000 شاب من 68 دولة، في برامج علمية وتكنولوجية تهدف إلى تشجيع العلماء الشباب الطموحين على الإبداع والابتكار.

كما يتخلل الأيام الـ10 العديد من الأنشطة الترفيهية المتجولة والعروض الترويجية في مراكز التسوّق والمتاجر والمطاعم والفنادق المشاركة في الحدث حول مختلف أرجاء الإمارة.

ويشارك النجم العالمي جيسون ديرولو في التقديم والأداء خلال حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019»، إلى جانب المدوّنة المتخصصة بمجال السفر على «يوتيوب»، هيفاء بسيسو، في تقديم الحفل، ما يضفي مزيداً من أجواء المرح والمتعة على أضخم حفل مخصص للأطفال يقام خلال العام على مستوى المنطقة.

ويحظى المغني وكاتب الأغاني الأميركي جيسون ديرولو بشهرة عالمية واسعة، حيث تم الاستماع لأغانيه 15 مليار مرة عبر الإنترنت، وحصلت 17 من أغانيه المنفردة على تصنيف الفئة البلاتينية، إضافة إلى النجاح اللافت الذي حققته أغانيه.

وسيتيح حفل الجوائز، الذي يتضمن فقرات وعروضاً موسيقية وترفيهية مذهلة، للأطفال التصويت واختيار الفنانين والمواهب المفضلة لديهم ضمن مجموعة واسعة من الفئات، كما سيصاحبه فعالية «عالم نيكلوديون أبوظبي»، المقرر إقامتها على مدى ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، التي تمنح الأطفال والشباب فرصة لقاء أبطال وشخصيات نيكلوديون المحبوبة.