مزيج البرتقالي والزهري يُعد صيحة ملفتة في خريف 2019

إذا كنتِ تعتقدين بأنّ الألوان الكلاسيكية هي وحدها الألوان الأساسية للخريف فأنتِ مخطئة. هذا الموسم يمكنكِ إرتداء أي لون تحبينه، فالتدرّجات الرائجة جريئة وحيوية. ألوان قوس القزح هيمنت على منصات عروض الأزياء لخريف 2019 لتضفي بصمة مميزة وعصرية على معظم اللوكات.

أكثر ما لفتنا هو مزيج كان رائجاً أيضاً في ربيع 2012: مزيج اللونين البرتقالي والزهري بمختلف تدرّجاتهما.

إذا كنتِ صاحبة بشرة فاتحة، فاختاري لون الفوشيا ولون البرتقالي بدرجات صارخة تضيء إطلالاتكِ وتبعدها عن البهتان والملل (مثلاً: صورة رقم 1).

أما إذا كنتِ صاحبة بشرة حنطية اللون، فالألوان بمعظم درجاتها تبرز جمالكِ وتجعل لوككِ أجمل.

لصاحبة البشرة السمراء، يليق بكِ البرتقالي والزهري بتدرّجاتهما الهادئة أو الباستيل، محدثة توازناً جذاباً (مثلاً: صورة رقم 3).

لا تتردّدي في اختيار هذين اللونين سوياً في إطلالاتكِ الخريفية بطريقة تتناسب مع أسلوبكِ وذوقكِ:

إذا كنت صاحبة أسلوب كلاسيكيّ ناعم، فيمكنكِ أن تعتمدي هذه الصيحة من خلال استخدام هذين اللونين في أكسسواراتك، أو من خلال إعتمادهما في نقشة ملابسكِ، حيث لا يكونا ظاهرين بشكلٍ ملفت.

أما إذا كنت صاحبة أسلوب عصري شبابي، يمكنكِ تنسيق الجوارب الطويلة أوالبوتس الملون بواحد من اللونين مع فستان أو سروال باللون الثاني. كما يمكنكِ ارتداء إطلالة كاملة ممزوجة بهذين اللونين.

إذا كنت صاحبة أسلوب جريء, فيمكن أن ترتكز إطلالتكِ على الـ Color blocking الذي هو كناية عن إرتداء لونين متعاكسين في إطلالة واحدة.

يمكنكِ أن تستوحي كيفية تنسيق هذه الصيحة في إطلالاتكِ الخريفية من خلال الصور التي جمعناها لكِ لأبرز الإطلالات في مجموعات خريف 2019 والتي ستُقنعكِ بمواكبة هذه الصيحة.

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