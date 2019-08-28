زارت بطلة العالم في السباحة، فريدة عثمان، مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لتقديم الدعم النفسي لمحاربات السرطان. ومنحت "عثمان" محاربات السرطان 9 ميداليات، حصدتهن خلال بطولات مختلفة، وذلك بعد تقطيع التورتة وسط جو مليئ بالبهجة والتفاؤل. وأكدت أنها كانت تتمنى تلك الزيارة من قبل، لتقديم الدعم النفسى للمحاربات، قائلة: "مش أنا اللى بطلة انتم اللى أبطال، ومستعدة لعمل أى شىء للمحاربات يقويهن ويساندهن"، مشددة على ضرورة الكشف المبكر للسيدات. Advertisements وحرصت على التقاط بعض الصور مع المحاربات، مستمعة إلى قصصهن، كما شاهدت فيلما تسجيليا عن نشأة المستشفى، مُعربة عن سعادتها بتلك الزيارة. يذكر أن فريدة عثمان أول من فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، وأول مصرية تحمل أي رقم قياسى عالمى في رياضة السباحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فريدة عثمان تمنح محاربات السرطان 9 من ميدالياتها: "أنتم اللي أبطال مش أنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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