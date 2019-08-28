"بورنس وسرير".. ابنة شريف منير تنشر صورة لها برفقة زوجها

شاركت خبيرة التجميل وابنة الفنان شريف منير "أسما"، متابعيها بصورة لها مع زوجها الممثل محمود حجازي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرا الثنائي داخل غرفة النوم بإحدى الفنادق، مرتديان "بورنس" باللون الأبيض، أثناء تناولهما وجبة الإفطار.
فظهرت "أسما" بمنشفة على رأسها وهي تحتسي الشاي، في الوقت الذي يتصفح فيه زوجها جريدة، وأغلقت ابنة الفنان شريف منير، خاصية التعليقات على الصورة.
واحتفل الثنائي بزفافهما بعيدا عن أعين الإعلام، 8 سبتمبر الماضي، إذ نشرا صورًا لهما بفستان وبدلة الزفاف على الشاطئ برفقة ابنة أسما الوحيدة.
وكان الثنائي قد شاركا متابعيهما، بأدق اللحظات خلال قضائهما عطلة شهر العسل بسهل حشيش في الغردقة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
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