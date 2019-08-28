كيف يمكن للبقع الزرقاء أن تشكل خطرا على الأطفال؟

يرتبط ظهور البقع الزرقاء بالجسم بكدمات ناتجة عن ضربة موجعة، وظهور هذه البقع دون التعرض لأي نوع من الصدمات، يدل على وجود سبب، وهو ما أوضحه معهد جوته الألماني، بأن ظهور البقع الزرقاء بجسم الطفل ينذر بإصابته بنزيف الدم الوراثي المعروف باسم "الهيموفيليا".

يعد "الهيموفيليا" ضمن اضطرابات تخثر الدم، ويظهر لدى الرضع والأطفال، حيث يستمر نزيف الدم مدة طويلة بعد التعرض لكدمة أو جرح، وفي بعض الحالات يحدث النزيف دون سبب واضح، خاصة في المفاصل أو عضلات الذراع والساقين.

وبحسب موقع "Daily Medical"، فإن المفاصل قد تتعرض للتشوه أو التلف حال حدوث النزيف بشكل متكرر، ويمثل النزيف خطرا حال حدوثه في المخ أو البطن أو الحلق.

ويجب أن يبتعد الأطفال المصابين بـ "الهيموفيليا" عن الأنشطة التي ترفع خطر التعرض لإصابات وجروح، أو التي تشكل إجهادًا على المفاصل.