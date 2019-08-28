صور.. "فرح المفاجآت".. رقصة رومانسية بين عريس وأمه "قلبت الدنيا"

وسط أجواء الفرحة التي امتلأت بها إحدى قاعات الزفاف بمدينة الإسماعيلية، ارتفع صوت أغنية رومانسية للفنان محمد حماقي، ليفاجئ العريس رامي الشامي، والدته إذ اصحطبها ليرقصا سويًا على نغمات الأغنية الرومانسية، مفاجئة بسيطة عبر بها العريس عن تقديره لوالدته، ليجثو أمامها على ركبتيه مقدمًا لها خاتم هدية، وأكمل مفاجئته حينما حملها بين ذراعيها ودار بها، وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

تفاصيل المفاجئة التي أعدها "رامي" لوالدته، كانت بالاتفاق مع عروسه التي رقصت هي الأخرى مع والدها على أغنية "بنتي" من مسلسل "أبو العروسة"، فإدخال الفرحة على قلوب والديهم كان هدف يريد العروسان تحقيقه كنوع من رد الجميل: "كنا حابين نفرحهم.. واتفقت مع مراتي على تحضير المفاجأة" هكذا قال "رامي"، لـ"هن".

ما بين شعور بالخجل والسعادة استقبلت الأم مفاجئة ابنها: "أمي مكنتش متوقعة حاجة زي دي.. كنت دايمًا بهزر معها وأقولها بحب بابا أكتر.. عشان كدا متوقعتش المفاجأة" لذلك وقع اختياره على أغنية الفنان محمد حماقي "لو تسحميلي اعتذرلك" عبر من خلالها عن حبه الشديد لها وإصراره في مفاجئتها.

وحملت الرقصة تفاصيل بسيطة لم تكن في حسبان العريس، لكنه فعلها بصورة تلقائية، منها تقديم الخاتم: "الموضوع كله بالصدفة ومن غير تخطيط، كنت حابب أقدملها هدية وأعمل لقطة مختلفة، واشتريت الخاتم يوم الفرح الصبح، وكانت مراتي عارفة وقالتلي أكيد مش هضايق".

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فيديو الرقصة الرومانسية التي جمعت "رامي" بوالدته، انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطى آلاف المشاهدات، تحت عنوان "الابن الحنين رزق"، وهو الأمر الذي أصاب "رامي" بالذهول، فهو لم يتوقع الانتشار الواسع لرقصته مع والدته، التي مر عليها أكثر من شهر: "مكنتش متوقع إن الفيديو يتداول بالشكل ده، ومش في دماغي حتى أنا مش حاطط الفيديو على صفحتي".

وفي وسط الكم الهائل من التعليقات التي شاهدها "رامي" على تداول الفيديو، وجد أيضًا تعليقات حملت معاني غير لائقة من مفاجئة العريس لوالدته، فالبعض ذهب في تعليقه بأنها كنوع من "مكايدة العروسة": "استغربت من كم التعليقات السلبية اللي جت.. والحقيقة العلاقة بين والدتي ومراتي كويسة جدًا".

شعور بالضيق انتاب "رامي" من التعليقات السلبية، لكنها تحولت لشعور بالضحك والسخرية بين أسرته: "كنت مضايق وطلبت من بعض الصفحات إنها تحذف التعليقات السلبية.. لكن بعد كدا كنا بنضحك على التعليقات".

"عقد بنات" هكذا وصف "رامي" ردود الفعل السلبية التي شاهدها من جانب كثير من الفتيات تعليقًا منهن، فعلاقة قوية تجمع بين عروسه ووالدته، التي باركت هذه الزيجة: "ماما كانت موافقة على اختياري لمراتي.. هي حبتها جدًا وكانت بتساعد أن الجوازة تمشي"، كما أن شعور بالخجل كان ينتاب والدة "رامي" أثناء رقصتها معه، إذ طلبت منه أن ينادي على عروسه للرقص معها: "الفيديو وضح إشارات ماما وهي بتنادي على مراتي عشان أرقص معها".

"اختاري الشاب اللي يكون بار بأمه وأهله" نصيحة ختم بها "رامي" حديثه، ليوجهها إلى الفتيات عند اختيارهن لأزواجهن: "لو مش بار بوالدته.. مش هيكون كويس معاكي".