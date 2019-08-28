أحمد الفيشاوي ينشر صورة زوجته من "الكوافير" ومتابعون: "بنتك أولى"

عاد الفنان أحمد الفيشاوي، لإثارة الجدل من جديد، عقب أزمته مع ابنته "لينا" والتي انتهت بحكم حبسه شهرًا، لامتناعه عن دفع مصروفاتها، وذلك بعدما نشر اليوم صورة جديدة تجمعه بزوجته الحالية ندى الكامل.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجته خلال تواجدها بإحدى صالونات التجميل، أثناء تصفيف شعرها، وهو يقدم لها باقة من الورود، وفاكهة التين الشوكي، مُعلقًا: "جبت ورد وتين شوكي وروحت لمراتي مفاجأة".

انتقاد لاذع للفنان

الأمر الذي عرض الفنان لموجة انتقاد لاذعة، ممن وصفوه بالاهتمام بزوجته على حساب مشاكله مع ابنته الوحيدة "لينا"، وجاءت التعليقات على النحو الآتي: "بنتك أولى والله بالمفاجأة"، و"طيب اعملها لبنتك"، "طب وبنتك فين من الدلع دا".

ابنة أحمد الفيشاوي عن والدها: "قالي أنا مش عاوزك في حياتي"

وتحدثت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن كواليس إقامة والدتها الدكتور هند الحناوي قضية ضده، وحصولها على حكم نهائي بحبسه لمدة شهر في أول تعليق لها، عبر مقطع فيديو يحمل عنوان "الحقيقة"، على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقالت لينا في مقطع فيديو، لا يتجاوز الـ4 دقائق: "ازيكم، أنا اسمي لينا الفيشاوي، وأنا بعمل الفيديو دا بخصوص حكم حبس بابايا، وهشاركم الجانب اللي يخصني بس"، مضيفة أن أول مرة التقت بوالدها كان عمرها 3 سنوات، متابعة أنها على الرغم من عدم تذكره جيدا، لكنها تتذكر حدوث العديد من المشاكل بين والديها بسبب المصاريف والغلاء، وبسببها أيضا.

وتابعت أنه منذ 3 سنوات، حدثت مشكلة جديدة بين "الفيشاوي" ووالدتها، عند طلب الأخيرة منه السفر مع ابنتها إلى إنجلترا، للحصول على درجة الدكتوراه، ليواقف بشرط اختيار ابنته ويعلم باختيارتها، إلا أنه تخلى عن دفع المصاريف بعد شهرين من سفرها.

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واستطردت أن والدتها اضطرت لإقامة قضية ضده، للحصول على المصاريف الخاصة بابنتهما، في ظل عدم قدرتها على تحمل المصاريف، مشيرة إلى أن الحياة صعبة بإنجلترا، ومكلفة للغاية.

واختتمت حديثها، بأن والدها قال لها غاضبا من خلال رسالة أنه لا يريدها في حياته مرة أخرى، ما جعلها تشعر بالصدمة، وأن تلك المشاكل كان يتدخل فيها جدها الفنان فاروق الفيشاوي، ولكنه رحل.

المحكمة تقضي بحبس أحمد الفيشاوي

وقضت محكمة الأسرة بالخليفة، مؤخرًا، قرار بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وقال المحامي شعبان سعيد، لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأشار المحامي إلى أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

أحمد الفيشاوي يهاجم هند الحناوي عقب الحكم بحبسه

نشر الفنان، فيديو جراف، صادر عن مكتب مُحاميه الخاص، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تضمن تفاصيل جديدة حول القضية.

وبحسب المقطع، فإن "الحناوي" حصلت على موافقة أحمد الفيشاوي لسفر ابنته لينا إلى إنجلترا، لتعليمها في الخارج، عن طريق الغش والتدليس، إلا أن الحقيقة، أنها كانت تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس، نتيجة لضبطها في حالة سُكر، برفقة رجل غريب، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً.

وكشف الفيديو، تواطؤ الدكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند الحناوي، مع ابنتها، للإضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا، وحرمان كل منهما من الآخر على نحو ممنهج، حسبما ورد في القضايا والأوراق الرسمية.