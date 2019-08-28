الجنس والعمر وغيرهما.. عوامل مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة

"سرطان المعدة" هو أحد أنواع المرض الخبيث، يبدأ عادة من أي مكان داخل المعدة أو على الجدار، وغالبًا ما تكون أعراضه غامضة لذلك يصعب تحديدها في وقت مبكر.

وعرضت صحيفة "روسيا اليوم" بعض العوامل التي يمكنها زيادة خطر الإصابة بـ"سرطان المعدة"، وهي:

الجنس

يعتبر سرطان المعدة أكثر شيوع بين الرجال عن النساء.

العمر

يزيد خطورة الإصابة بسرطان المعدة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم فوق الـ50 عامًا، فحوالي 95% من المصابون بسرطان المعدة كذلك.

عدوى Helicobacter pylori

هي العدوى الشائعة التي تتواجد في المعدة، فبقائها لفترات طويلة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

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الحمية

اعتياد الإنسان على تناول أنظمة غذائية غنية باللحوم المصنعة والأطعمة المدخنة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

التدخين

إدمان الإنسان للتدخين يعرضه للإصابة بالمرض الخبيث، خاصة إذا زاد طول عمره.

زيادة الوزن

زيادة وزن الإنسان تعرضه للإصابة بسرطان في المعدة.

تاريخ الإصابات في العائلة

إذا كان الشخص لديه تاريخ مرضي، فإنه يكون عرضة أيضًا للإصابة بالمرض الخبيث.

الجينات الوراثية

يمكن أن يكون لدى عدد قليل جدًا من الأفراد جين موروث للسرطان، وهذا ما يزيد من المخاطر.