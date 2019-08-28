لإطلالة كلاسيك.. تعرفِ على أحدث فساتين خريف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

إذا كنتِ تبحثين عن الظهور بإطلالة كلاسيك أنيقة في مناسبات رسمية خلال فصل الخريف المصمم العالمي Christophe Josse قدم أحدث تشكيلات موضة 2020 لأزياء الخريف طبقاً لآخر عرض أزياء قدمه في أسبوع باريس، بحسب ما جاء علي موقع vogue العالمي المتخصص في الموضة.

واختار المصمم العالميChristophe Josse الألوان الفاتحة في أغلب التصاميم والتي تنوعت ما بين الأبيض والأوف وايت والبيج مع لمسات ناعمة بالذهبي من خلال بعض المنقوشات على الفساتين سواء على الخصر أو الصدر أو كنار الفستان، مما يدل على أن ألوان الخريف على غير العادة ألوان النود مثل البني أو الكاكاو أو النبيتي أو الزيتي.

واستخدم المصمم Christophe بالخامات الناعمة الحريرية التي تنسدل بشكل أنيق على جسم المرأة دون اللجوء إلى طبقات منفوشة، ومن هذه الخامات الدانتيل، والحرير الأبيض، والتُل الأبيض الشفاف، مع بعض الأقمشة التي تحتوي علي زخارف في الكنار "نهاية الفستان".

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واستخدم الريش كنوع من التزين البسيط على الفستان على عكس تصاميم المصممين في اختيار الريش كعنصر أساسي في تصميم وخامة الفستان.

ونفذ Christophe تصاميم راقية تناسب مقابلات العمل والسهرات الرومانسية، وكذلك السهرات الليلية الرسمية في فصل الخريف، واعتمد على التصاميم والأكمام الطويلة، ووشاح الظهر والكتفين.

كما اختار في معظم التصاميم حزام رفيع حول الخصر ليظهر الجمال والرشاقة، وكذلك لمسة أكمام التسعينات المنفوشة.