الروتين الأسبوعي للعناية بالبشرة قبل بداية الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

مع تغير الفصول من الصيف للخريف، تتعرض البشرة للعديد من المؤثرات الخارجية التي تؤثر على نقائها وصحتها، وخاصة مع قدوم الخريف الذي يصاحبه أتربة ورياح.

نقدم لكِ عزيزتي، الروتين الأسبوعي للبشرة في الفترة بين الصيف والخريف، وفق ما قالت خبيرة التجميل أميرة محمد، موضحة لـ"الخليج 365" أن للشمس لها تأثير قوي في الفصول الأربعة، ما يعني أنه لا بد من استخدام الواقي الشمسي لأن ذروة الشمس حتى في الشتاء ستؤثر بالسلب على البشرة.

- روتين العناية الأسبوعي للبشرة الدهنية:

لا يجب أن تعتمدي كثيرًا المقشرات، لأنها بالطبع ستفتح مسام بشرتك، ما يجعلها عرضة إلى الأتربة والشوائب ومن ثم الالتهاب والحساسية.

ويفضل استخدام ماسكات التقشير الخفيف، مثل ماسك القهوة بالليمون والعسل للترطيب والتقشير الخفيف، أو ماسك الفحم الأسود الذي يعمل على نزع الأتربة والشوائب بعمق من البشرة.

وعن الترطيب، فلا بد اختيار ماسك مرطب وينفذ مرتين في الأسبوع، مثل ماسك الخيار بالزبادي وماسك العسل بالقرفة، ولا تنسِ وضع المرطب قبل النوم بشكل يومي.

وما يجعل البشرة الدهنية أكثر اهتمامًا، هي ظهور البثور وحب الشباب بشكل مستمر، ولذلك تحتاج مزيدا من الماسكات والتنظيف اليومي بشكل صحيح، وعدم استعمال الأدوات الخاصة لآخرين.

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- روتين العناية الأسبوعي للبشرة الجافة:

البشرة الجافة تعاني كثيرًا في هذه الفترة خصوصًا مع الأتربة، فتحتاج مزيدا من المياه والكريمات المرطبة اليومية، وكذلك ماسكات الترطيب التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المرطبة، مثل البنثالين أو الفازلين أو زبدة لشيا، أو الزيوت المرطبة مثل زيت جوز الهند زيت جونسون.

ويفضل وضع المرطب قبل النوم وعند الاستيقاظ من مرة إلى اثنين لأن الوجه الجاف يحتاج من الخارج إلى مرطب ومن الداخل لمياه.

وتعتبر المياه المكون الأهم للبشرة الجافة، فلا تنس شرب من لتر لثلاثة لترات مياه في اليوم، حتى لا تشعرين بالجفاف سواء في البشرة أو في الشفاه، ولا تغفلين وضع مرطب من مرة إلى 4 مرات في اليوم، وتختار المرطب الأنسب لكي من حيث النوع ودرجة الترطيب.

- روتين العناية الأسبوعي للبشرة المختلطة:

تختلف درجة اهتمام البشرة المختلطة بسبب نسبية حدوث مشاكل مقارنة بالبشرة الدهنية، فالبشرة المختلطة لا تتعرض كثيراً للبثور أو لظهور حب الشباب لكن يجب مراعاة المزج في البشرة بين مناطق جافة ومناطق دهنية.

لذلك من الأفضل عمل ماسك الفحم على منطقة الـ"T زون" وهي منطقة الجبهة مع الأنف مستمرة إلى أسفل الوجه الأمامي، لنزع الشوائب والأتربة المتعقلة بها دون المساس بمنطقة الخدين.