أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن "حكم وضع البنت صورها على موقع فيسبوك".
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال بث مباشر للدار، اليوم، أن "المسألة ترتبط بما يجوز للمرأة أن تكشفه".
وتابع: "المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها مع التزامها بأن تكون ثيابها لا تشف ولا تصف ولا تكشف".
كانت هذه تفاصيل خبر يجوز بشروط.. "الإفتاء" توضح حكم وضع الفتيات صورهن على "فيس بوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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