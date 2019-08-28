يجوز بشروط.. "الإفتاء" توضح حكم وضع الفتيات صورهن على "فيس بوك"

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن "حكم وضع البنت صورها على موقع فيسبوك".

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال بث مباشر للدار، اليوم، أن "المسألة ترتبط بما يجوز للمرأة أن تكشفه".

وتابع: "المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها مع التزامها بأن تكون ثيابها لا تشف ولا تصف ولا تكشف".