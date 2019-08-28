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بإطلالة كاجوال مرتدية تيشيرت أبيض وشعر "كيرلي"، شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها بصور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي يعد الظهور الأول لها عقب إعلانها الانفصال، عن زوجها الداعية مُعز مسعود بشكل رسمي.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، التي حققت ما يقرب من 8 آلاف تسجيل إعجاب، مشيدين بجمالها، وإطلالتها.
وكانت "شيري" أكدت لجمهورها ومتابعيها قبل عدة أيام نبأ انفصالها عن معز مسعود، عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، قائلة إنّ الفيديو الذي نشرته في وقت سابق، كان تأكيدا لعمق العلاقات الإنسانية التي تجمعهما رغم الانفصال.
ومنذ زواجهما يتداول رواد التواصل الاجتماعي شائعات عن انفصال "شيري"، و"معز"، وهو الأمر الذي نفاه الطرفان أكثر من مرة، حتى إعلان تأكيد طلاقهما قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل في أول ظهور لها عقب إعلان طلاقها من معز مسعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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