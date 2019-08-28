بعد عام من القبض عليه.. الإفراج عن عمدة طهران السابق قاتل زوجته

أفرجت السلطات الإيرانية عن رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي، الذي حُكم عليه بالإعدام لقتله زوجته الثانية، بعد قرار قضائي بإطلاق سراحه بكفالة بسبب العفو عنه من قبل أسرة الضحية.

وحسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية بإيران عن حميد رضا غودارزي محامي "نجفي"، قال إنه تم الإفراج عن موكله بكفالة بلغت قيمتها حوالي 240 ألف دولار.

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ووقع الحادثة نهاية شهر مايو من العام الماضي، عندما أطلق "نجفي" البالغ من العمر 67 عاماً النار على زوجته الثانية، ميترا أوستاد البالغة من العمر 35 عاماً في منزلهما في حي فخم بطهران، وحينها عثرت الشرطة على جثتها وفيها عدة أعيرة نارية في صدرها.

لم يُسلم "نجفي" نفسه على الفور، الا أنه فعل ذلك بعد ساعات من الحادثة واعترف بارتكابه جريمة القتل، لكن تم استقباله بحفاوة من قبل ضباط الشرطة ووسائل الإعلام ما أثار جدلا حول ازدواجية تعامل السلطات بين المسؤولين والمواطنين.

وحسب قانون العقوبات الإيراني، إذا قام شخص ما بقتل، يحق لعائلة الضحية أن تطالب بالقصاص من الجاني أو أن تعفو مقابل دفع الدية، وهو ما حدث بالفعل، فقبل أسبوعين من الآن أعلن مسعود أوستاد شقيق القتيلة ميترا، في حسابه على "إنستجرام": "لقد عفونا عن السيد نجفي، دون المطالبة بالدية".