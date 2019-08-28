من هنا تشتري ملابس بخامات جيدة وأسعار رخيصة.. إليك قائمة بأماكن أرخص الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

يدخر الكثيرون الأموال من أجل شراء ملابس جديدة تُناسب العمل أو المدارس والجامعات إلى جانب ملابس المنزل، والسهرات المسائية.. لكن دائمًا يوجد أماكن تبيع هذه الملابس بأسعار رخيصة وخامة جيدة.

ويبحث المُقبلون على الزواج دائماً عن الأسواق التي توفر ملابس بأسعار الجُملة، ويقدم الخليج 365 خلال النقاط التالية قائمة بأبرز الأماكن والأسواق الشهيرة في مصر، يمكنك خلالها الحصول على ما يُناسب ذوقك وجميع احتياجاتك بأقل التكاليف.

1- العتبة والموسكي

يمكنك الوصل إليها عن طريق نفق صلاح سالم بجوار مستشفى الحسين وشارع المعز، فهي من أكبر الأسواق الشعبية في مصر، و تقع على بُعد أمتار قليلة من منطقة وسط البلد.

يتوفر فيها الكثير من المحلات التي تُتاجر في كل شيء بأسعار أقل في مُجملها من أسعار المحلات بالخارج. كما تجد الكثير من تجار بيع الملابس، بعضهم يعرض بضاعته في محلات، والبعض الآخر يعرضها على منضدة خشبية على الرصيف، والبعض الثالث يكتفي بعرضها على الرصيف فقط.

يُمكنك أن تجد في العتبة ملابس رخيصة الثمن تُناسب احتياجاتك المُختلفة من ملابس النهار والعمل إلى ملابس الحفلات المسائية. كما تجد ملابس تُناسب كُلاً من الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى الشنط النسائية والأحذية المُختلفة.

2- وكالة البلح

تبعدّ وكالة البلح، والتي تُعرف أيضاً بـ "سوق بولاق أبوالعلا" عن ميدان التحرير كيلو متر واحد، ويُمكنك أن تجد فيها الملابس المُستعملة بشكل بسيط، والجديدة بأسعار تُناسب جميع الطبقات، كما تُتيح شراء الملابس المُستوردة وبواقي التصدير.

3 - سوق الإمام

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يعتبر من أهم وأكبر الأسواق الشعبية في مصر، و يُطلق اسم سوق الإمام أو التونسي على سوق يُقام على مقربة من مقابر الإمام الشافعي بقلب القاهرة القديمة، وتحديداً على الأطراف الشرقية لمدينة القاهرة، لكنة يقام يوم الجمعة فقط أسبوعيًا.

ويضم كمية ضخمة من الملابس والأحذية من الماركات والبضائع المعروضة بأقل التكاليف، أي ستجدها أقل من سعرها الأصلي في المحلات بنسبة لا تقل عن 50%.

4- سوق غزة

يقع سوق غزة في منطقة الزاوية الحمراء، وتُعتبر سوق غزة من أشهر الأسواق الشهيرة بتجهيز العرائس و توفير جميع احتياجاتهن من ملابس وأجهزة كهربائية، ومستلزمات النساء بشكل عام.

5- سوق زنقة الستات بالإسكندرية

يتردد على سوق زنقة الستات بالإسكندرية السيدات والفتيات من مُختلف الطبقات الاجتماعية، لأجل شراء العديد من أنواع الملابس بأقل التكاليف وجودة جيدة. كما تتوفر فيه التذكارات والملابس التُراثية التي تكون مقصد السياح.

6- سوق القنطرة التجارية

يقع سوق القنطرة التجارية في مدينة الإسماعيلية التي تعتبر من أرخص البلدان التي تقدم سلعها بأقل التكاليف مقارنة بالمحافظات الأخرى، وذلك بسبب انتشار ظاهرة البيع بالقسط في محلات عديدة.