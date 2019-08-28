كيف يمكنك تقليم أظافر مولودك الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

يجد الآباء والأمهات الجدد صعوبة في التعامل مع مولودهما الأول بدءًا من الرضاعة الطبيعية إلى تقليم الأظافر والاعتناء بنظافته. وفي السطور التالية، نقدم إليكِ سيدتي دليلا سريعا لكيفية تقليم أظافر رضيعك في الشهور الأولى بحسب أكاديمية الطب الأمريكية.

أولا: يجب معرفة الآتي:

- تنمو أظافر الرضيع بسرعة، لذا يجب تقليمها مرتين أسبوعيًا باستخدام مقص مخصص للرضع.

- احذري "عض أظافر طفلك خوفًا من استعمال المقص"، فهي من العادات الأكثر شيوعًا بين الآباء والأمهات وقد تؤدي إلى العدوى.

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- ترك أظافر الرضع حتى تنكسر نتيجة أخرى لخوف بعض الآباء من قطعها يعرضهم لخطر خدش أنفسهم.

إذا.. ما هي النصائح التي تجعل قص أظافر الرضع أسهل؟

- يجب قص الأظافر بعد أخذ الطفل لحمام مباشرة، إذ تكون الأظافر حينها أكثر ليونة.

- عندما يكون رضيعك نائمًا هو الوقت المناسب لتقليم أظافره بكل سهولة.

- استخدمي مقص مخصص للأطفال الرضع، أو مبرد لتنعيم الحواف الخشنة.