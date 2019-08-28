القميص بـ30 جنيها والبنطلون بـ40.. أسعار ملابس المدرسة في "العتبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري: مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تبدأ الأسر المصرية استعداداتها من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية حتى يظهروا بالشكل اللائق. وفي جولة ميدانية لـ"الخليج 365"، نرصد أبرز أسعار الملابس المدرسية لعام 2019 في منطقة العتبة وبعض المحال التجارية بوسط البلد: - القميص بمختلف ألوانه (الأبيض، والرصاصي، والوردي، والزهري) يبدأ سعره من 30 إلى 106 جنيهات، وتختلف الأسعار بحسب الخامات والمقاسات والألوان. - بنطلون مدرسي كلاسيكي يبدأ سعره من 40 إلى 70 جنيها. - بنطلون مدرسي رياضي من 45 إلى 120 جنيها. - جيبة مدرسية كلاسيكية من 30 إلى 140 جنيها. Advertisements - مريلة أطفالي، من 40 لـ140 جنيهًا، حسب اللون والخامة والتطريزات والمقاسات. - ترنج رياضي أطفال للألعاب، من 97 إلى 200 جنيه. - ترنج رياضي كبير يبدأ سعر من 250 لـ340 جنيها، ويختلف السعر حسب الخامة. - شراب أبيض قطني 3 قطع بسعر 20 جنيها. - الأحذية الرياضية تختلف أسعارها بحسب الخامة والأشكال وآخر الصيحات الجديدة لها، من 90 إلى 400 جنيه للحذاء الواحد. االكشكول السلك يبدأ من 20 جنيها والشنطة 600.. أسعار الأدوات المدرسية بـ"الفجالة".. اضغط هنا

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