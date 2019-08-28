كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:41 مساءً - بدأت ليلى إسكندر أولى خطواتها الفنيّة وهي في سن ستة عشر عامًا، ونالت الميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الطربيَّةِ اللبنانية "الطرب العربي" في برنامج "ستوديو الفن"، وشاركت بالعديد من البرامج، منها "ستار أكاديمي"، ومن ثَمَّ أطلقت العديد من الأغاني المنفردة التي أهَّلَتْهَا لتحصد جائزة "أفضل من غنّى خليجي" باستفتاءٍ لتلفزيون دبي، واهتمت ليلى بمظهرها في المناسبات والكليبات والأزياء اليومية، وأبرز ما ميَّز مظهرَها هو اختيارها لفساتين السهرات، لذا جمعنا لكِ اليوم فساتين عدة مميزة لتُلهمكِ اطلالات أنيقة في مناسباتِك.

فساتين مناسبات من وحي ليلى إسكندر

فساتين أنيقة من وحي ليلى إسكندر



ارتدت ليلى فستانًا أنيقًا باللون الفضي، صُمّم بلمعة وبحزام خصر وأكمام قصيرة وكشكشة جهة الرقبة، وتجمَّلَت بفستان أسود فخم بأكمام طويلة وحزام خصر ونقوش ذهبية، وظهرت بـ فستان أسود طويل بتصميم ضيق من الأعلى ويتسع من الأسفل، تميز بأكمامه المرفوعة ونقوشه الكُحْلِيَّة التي أعطته مظهرًا أكثر فخامة، وتزينت بفستان ذهبي ذي أكمام شفافة ومزيَّن بنقوش عدة سوداء لامعة، ليغلب عليه الطابع الفخم.

فساتين مناسبات من وحي ليلى إسكندر



وفي اطلالة أكثر أنوثة اختارت فستانًا باللون الأخضر اللامع بتصميم طويل وضيق، وبفتحة واضحة من الأسفل في الخلف، وتألقت بفستان أحمر بأكمام طويلة مرفوعة الكتف، بتصميم ضيق يتَّسع من الأطراف، وأطلَّت بفستان أصفر مكشوف الأكتاف وبقَصَّةٍ مميزة، ولاطلالة أخيرة ارتدت فستانًا باللون الأسود بكمٍّ واحد منفوخ.

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