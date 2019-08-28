تعرفي إلى طرق تنسيق التنورة الميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:41 مساءً - تُعتبر التنورة واحدة من أكثر القطع البسيطة التي تُبرز أنوثة المرأة وجاذبيتها، كما أنّ التنورة الميدي أو المتوسطة الطول، تبقى دائمًا الأكثر استعمالًا نظرًا لكونها تتناسب مع جميع المناسبات الليلية والنهارية.

وتتناسب التنورة الميدي مع مختلف أجسام النساء، كما يمكن تنسيقها مع التيشرت القطني أو مع القمصان الرسمية، وارتداؤها مع أحذية فلات أو أحذية رياضية أو صنادل صيفية بكعب، أو مسطحة أو حتى مع البوت، وهذا كله يجعل منها خيارًا مثاليًّا للسيدات.

ويختلف ارتداء وتنسيق التنورة الميدي باختلاف الفصول خلال السنة، فعلى الرغم من أنها مناسبة على مدار السنة، لكن يجب مراعاة الإختلاف في الفصول والمناسبات لارتدائها.



ارتداء التنورة الميدي في فصل الصيف والربيع

تنورة ميدي صيفية



ما يميز فصل الصيف أنه أكثر الفصول سهولة في الاطلالات، فمنذ بداية الصيف حتى نهايته، يكفي أن ترتدي التنورة الميدي مع أيّ قميص أو تيشيرت ، وستبدو اطلالتكِ أنيقة وجميلة من دون عناء.

ولا يختلف الصيف كثيرًا عن الربيع، فكلاهما فصل حيوي تميزه الألوان الزاهية، وعليه وإن كنتِ تستمتعين بالعطلة، يمكنكِ اختيار النمط الملوّن أو المزخرف، وإذا كنتِ جريئة بما يكفي، يمكنكِ تنسيق القطعة مع توب مطبع.

كما يمكنكِ اختيار الأقمشة الخفيفة مثل الحرير والساتان، هذه التنانير الفاخرة يمكنكِ ارتداؤها في النهار والليل، ويمكنكِ تنسيقها مع الأحذية الرياضية في النهار والكعب العالي في الليل.



ارتداء التنورة الميدي في فصول الخريف

إطلالة لفصل الخريف بالتنورة الميدي



من المهم جدًّا معرفة كيف ترتدين التنورة الميدي عندما يكون الطقس متقلّبًا، لذلك يجب عليكِ أن تحرصي على اختيار تنورة بطبعة جريئة كطبعة الحيوانات على سبيل المثال، أو إن كنتِ لا تحبين الطبعات، يمكنكِ اختيار التنورة بدرجات الألوان الداكنة للحصول على المظهر المميز، واستبدال الصنادل الصيفية بزوج من الأحذية الرياضية أو البوت العالي.

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ارتداء التنورة الميدي في فصل الشتاء

التنورة الميدي مع البوت



إنه الشهر المثالي لتنسيق التنورة الميدي مع كنزة صوفية دافئة، سواء كانت هذه الكنزة مزركشة وهندسية، أم واسعة جدًّا ومنسّقة مع قميص، هذه الاطلالة ستكون مثالية وجميلة خلال الجو البارد، ولا تنسي تنسيقها مع البوت.