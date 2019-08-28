مجوهرات عصرية وغنية بالألوان من وحي الطبيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:41 مساءً - تكمل المجوهرات أناقة المرأة . هناك الكثير من عاشقات المجوهرات، يفضلن المجوهرات الجريئة والأنثوية في الوقت نفسه، ويتوجهن نحو التصاميم المستوحاة من مختلف معالم الطبيعة. مصممون كثر اتجهوا نحو عالم الأشجار، الورود، النجوم، الريش وغيرها... واستلهموا منها تصاميم فاخرة تنبض رقياً وألقاً.



Boucheron

الهام طبيعي

ولعل أكثر الدور التي ركزت على هذه التصاميم كان دار بوشرون Boucheron التي اتجهت نحو التصاميم الموردة بشكل جميل، كذلك الحال مع بوتشيلاتي Buccellati وشانيل فاين جولوريChanel Fine Jewellery وديور فاين جولوريDior Fine Jewellery . وتأتي هذه الورود مصنوعة من أفخر أنواع الذهب ومرصعة بأجود أنواع الأحجار الكريمة المميزة ذات الألوان المفرحة والمشرقة.

Chanel



أما سليم مزنرSelim Mouzannar، فقرر التوجه نحو الحياة الليلية، مستوحياً من عالم النجوم مجوهرات مميزة، تمنح من ترتديها أسلوباً استثنائياً. أما تيفاني أند كو. Tiffany & CO.فعبرت عن أسلوبها الأنثوي والناعم من خلال تصاميم مزينة بأوراق الشجر الناعمة المصنوعة من الذهب الأصفر الفاخر. في حين أتت تصاميم فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels مستوحاة من الريش الماسي والياقوت الأزرق.



دقة في التنسيق

من الضروري أن تعرفي جيداً كيفية تنسيق هذه المجوهرات الفاخرة مع أزيائك، اذ يجب عليك أن تسلطي الضوء عليها بشكل كبير. من هنا، يفضل أن ترتديها بشكل منفرد، خصوصاً اذا احتوت على أحجار كريمة متنوعة ولا تخلطي معها جواهر أخرى. أما في حال كانت التصاميم ناعمة كسوار تيفاني أند كو.Tiffany & CO. فيمكنك في هذه الحالة، أن تضيفي اليها مجوهرات من نفس لون الذهب لكن ذات تصميم ناعم لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به. هذا ويفضل أن تكون الأزياء التي ترتديها مع هذه المجوهرات ناعمة وبعيدة عن المبالغة.

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