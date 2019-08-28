أحدث اصدارات مجوهرات 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:41 مساءً - لا شيء أجمل من المجوهرات كهديّة مخلصة للمرأة مهما كان ذوقها في الهدايا، فالماس هو صديق المرأة المفضّل كما قالت مارلين مونرو.لا بد التألق بمجوهرات ساحرة ولافتة، وهذا الموسم قدمت الدور العالمية باقة متنوعة من الجواهر الفاتنة تميّزت بالفخامة والترف. وبرزت تصاميم متنوعة تحاكي ذوق مختلف النساء مهما تنوع أسلوبهن، لذا لا تفوتي عليك فرصة التألق بأجمل التصميمات .

الكثير من دور تصميم المجوهرات حافظت على نفس اللمسات التي لطالما ميّزت مجوهرات الملكات والأميرات وسيدات الطبقات الأرستقراطية، وأصدرت أخيراً مجموعات من أجمل المجوهرات وأكثرها رقيّاً.



مجوهرات بأسلوب بارز

Chanel





اللافت في هذه المجوهرات أنها تميزت بطابعها البارز والكبير، فلم تأتي التصاميم ناعمة بل على العكس ذات أحجام كبيرة ومبتكرة بدقة وحرفية عالية، بحيث احتوت على أحجار متنوعة من الياقوت الملون والماس والزمرد وغيرها…

ومن أبرز العلامات التي استوقفتنا عندها كان لدار شانيل وبوشرون وديور فاين جولوري وميسيكا وغيرهم كثر…



كيف تنسقين هذه المجوهرات

Dior



من الضروري أن تختاري احدى هذه التصميمات وتنسقيها مع أزيائك بطريقة ملفتة. لذا اليك النصائح التالية:

- اختاري قفطان ذات أسلوب مميز وتطريزات ملفتة ونسقي معه مجوهرات تليق به خصوصاً من ناحية العقد.

- لا تكثري من المجوهرات في اطلالة واحدة، لأن هذه التصاميم لها حجم كبير، وقطعة واحدة منها تكفي.

- نسقي ماكياج ناعم متناسق مع قطع الجواهر هذه بأسلوب لطيف ومميز.

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